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رياضة
أحداث مثيرة في "السوبر بول" بحضور ترامب.. و"فيفا" يسخر بطريقته الخاصة من البطولة
Lebanon 24
10-02-2025
|
08:40
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شهد نهائي دوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول 59" حضوراً لافتاً من نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حضر المباراة برفقة زملائه في إنتر ميامي، إلى جانب العديد من الشخصيات الرياضية والمشهورة.
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انتهت المباراة بفوز فريق فيلادلفيا إيغلز على كانساس سيتي تشيفز 40-22، ليحقق الفريق اللقب الثاني في تاريخه بعد فوزه الأول في 2018.
وعلق حساب كأس العالم لكرة القدم "فيفا" على الحدث عبر منصة إكس، حيث كتب كلمة واحدة فقط "كرة القدم"، لتنال التغريدة أكثر من 5 ملايين مشاهدة وأكثر من 217 ألف تفاعل.
في سياق آخر، شهد النهائي موقفاً محرجاً للنجمة تايلور سويفت، التي حضرت لدعم صديقها ترافيس كيلسي نجم كانساس سيتي تشيفز، حيث تعرضت لصيحات استهجان من الجمهور أثناء ظهورها على الشاشة الكبيرة في الملعب. وقد بدت سويفت متفاجئة وقالت لصديقتها وفقاً لخبراء قراءة الشفاه: "ما الذي يحدث؟".
من جهته، علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الحادثة عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلاً: "الشخص الوحيد الذي عانى أكثر من فريق كانساس سيتي تشيفز هو تايلور سويفت"، مشيراً إلى الاستهجان الذي تعرضت له مقارنةً بالترحيب الذي لاقاه هو من بعض الجماهير عند ظهوره في الملعب.
يُذكر أن ترامب أصبح أول رئيس أميركي في السلطة يحضر نهائي السوبر بول، حيث ظهر قبل انطلاق المباراة وتلقى تحية من مدافع تشيفز كريس جونز، وكذلك تصفيقاً من الجمهور عند ظهوره على الشاشات العملاقة أثناء أداء النشيد الوطني. (روسيا اليوم)
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