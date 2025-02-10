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رياضة

بحضور ترامب.. فيلادلفيا إيغلز يحطم أحلام كانساس سيتي تشيفز في السوبر بول

Lebanon 24
10-02-2025 | 11:24
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تُوج فريق فيلادلفيا إيغلز بطلاً للسوبر بول في نسخته الـ59 بعد فوزه على حامل اللقب، كانساس سيتي تشيفز بنتيجة 40 - 22 في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الأحد على ملعب سيزارز سوبردوم بمدينة نيو أورلينز.
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واحتاج إيغلز للانتظار عامين من أجل التتويج باللقب، بعد خسارة النسخة قبل الماضية على يد تشيفز، لكنه انتقم بأداء لا مثيل له أمام فريق هيمن على كرة القدم الأميركية في آخر عامين.
 
وكان السوبر بول هذه المرة بمنزلة كابوسا لنجم تشيفز، باتريك ماهومز، الذي كان يقاتل من أجل اللقب الرابع له في مسيرته، حيث تم اعتراضه مرتين كما تعرض للمرة الأولى في مشواره لست اقتطاعات للكرة.
 
وتوج إيغلز باللقب وسط ملعب مكتظ بالحضور، على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي توقع فوز تشيفز على الشاشة العملاقة. كما شوهد نجوم كرة القدم، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه في فريق إنتر ميامي لويس سواريز وسرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، إضافة إلى أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، في المقصورات الخاصة بالملعب. وكان هناك تفوق عددي واضح لأنصار إيغلز في المدرجات وحتى نجمة البوب تايلور سويفت نفسها تلقت هتافا عاليا عندما ظهرت على الشاشة العملاقة. وبهذا الانتصار، نجح إيغلز في إنهاء آمال كانساس سيتي تشيفز في تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق في تاريخ البطولة منذ ما يقرب من ستة عقود. كما يُضيف الفريق لقبه الثاني في تاريخ السوبر بول، بعد فوزه الأول عام 2018. (الجريدة)

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