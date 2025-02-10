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رياضة

ليلارد يتألق بثماني ثلاثيات ويعيد ميلووكي إلى سكة الانتصارات

Lebanon 24
10-02-2025 | 16:00
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أعاد داميان ليلارد فريقه، ميلووكي باكس، إلى سكة الانتصارات، بقيادته للفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 135-127، بتسجيله 43 نقطة، بينها ثماني ثلاثيات من أصل 24 لفريقه، الأحد، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي أيه). 
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وتألق ليلارد بشكل لافت، وكان قريباً من تحقيق "تريبل دابل" مع ثماني تمريرات حاسمة وسبع متابعات، مُعوضاً غياب النجم والعملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو للمباراة الرابعة توالياً، بسبب إجهاد في ربلة الساق اليسرى. 

وفي هيوستن، أنهى روكتس سلسلة من ست هزائم متتالية، بفوز صعب على ضيفه تورونتو رابتورز 94-87. وكان ديلون بروكس أفضل المسجلين في صفوف الفائز برصيد 19 نقطة، وأضاف جايلن غرين، الذي احتفل بعيد ميلاده الثالث والعشرين، 18 نقطة مع تسع متابعات، فيما اضطر التركي ألبرين شينغون، الذي كان يحوم الشك حول مشاركته، بسبب تقلصات في الظهر، الملعب بعد 3:16 دقائق، بسبب آلام بالظهر وفي رصيده ثلاث متابعات.

 وفي ديترويت، قاد كايد كانينغهام فريقه بيستونز إلى الفوز على ضيفه شارلوت هورنتس 112-102، بتحقيقه تريبل دابل مع 19 نقطة، و10 متابعات، و12 تمريرة حاسمة. وأضاف توبياس هاريس 20 نقطة، والبديل مالك بيزلي 17 نقطة لمصلحة بيستونز، الذي تقلص تقدمه من 28 نقطة إلى نقطتين في منتصف الربع الأخير، لكنه صمد وحقق الفوز الثاني توالياً والـ27 في 53 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

 
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