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رياضة

عن مستقبل صلاح.. هذا ما قاله صديقه

Lebanon 24
10-02-2025 | 16:30
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كشف ديان لوفرين، المدافع الكرواتي وصديق محمد صلاح المقرب وزميله السابق في ليفربول، عن رأيه في مستقبل النجم المصري مع النادي الإنكليزي. وأكد أن صلاح أقرب للمغادرة في ظل الجمود الذي يسيطر على مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي في الصيف المقبل.
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وأوضح لوفرين في تصريحات لموقع "وين وين" الإيطالي أن صلاح يشعر بعدم الاحترام من جانب النادي أو على الأقل ليس بنفس القدر الذي يعتقد أنه يستحقه. وأضاف: "صلاح يحب ليفربول ويريد البقاء، لكن هناك أمور خلف الكواليس يجب أن ننتظر لنرى كيف ستتطور".

وجاءت تصريحات لوفرين بعد أن ألمح صلاح أكثر من مرة إلى أن هذا قد يكون آخر موسم له مع النادي الإنجليزي، خاصة بعد تأكيده في أكثر من مناسبة أن مفاوضاته مع النادي لا تشهد أي تقدم.

ويذكر أن لوفرين الذي رحل عن ليفربول في 2020 إلى زنيت سانت بطرسبرغ، ما زال على تواصل مستمر مع صلاح.

ورغم مغادرته، أكد المدافع الكرواتي أنه يتمنى بقاء صلاح في النادي، قائلا: "الجميع يريد له البقاء، وأنا شخصيا أريد ذلك أيضا".

وفيما يتعلق باحتمالية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي، قال لوفرين: "إذا قرر الرحيل، فلماذا لا؟ الدوري السعودي بدأ يصبح أكثر تنافسية. أعتقد أن صلاح سيكون واحدا من أكبر النجوم هناك، وسيجذب العديد من الجماهير". (سكاي نيوز)
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