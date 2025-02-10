13
o
بيروت
12
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عن مستقبل صلاح.. هذا ما قاله صديقه
Lebanon 24
10-02-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف ديان لوفرين، المدافع الكرواتي وصديق محمد صلاح المقرب وزميله السابق في ليفربول، عن رأيه في مستقبل النجم المصري مع النادي الإنكليزي. وأكد أن صلاح أقرب للمغادرة في ظل الجمود الذي يسيطر على مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي في الصيف المقبل.
Advertisement
وأوضح لوفرين في تصريحات لموقع "وين وين" الإيطالي أن صلاح يشعر بعدم الاحترام من جانب النادي أو على الأقل ليس بنفس القدر الذي يعتقد أنه يستحقه. وأضاف: "صلاح يحب ليفربول ويريد البقاء، لكن هناك أمور خلف الكواليس يجب أن ننتظر لنرى كيف ستتطور".
وجاءت تصريحات لوفرين بعد أن ألمح صلاح أكثر من مرة إلى أن هذا قد يكون آخر موسم له مع النادي الإنجليزي، خاصة بعد تأكيده في أكثر من مناسبة أن مفاوضاته مع النادي لا تشهد أي تقدم.
ويذكر أن لوفرين الذي رحل عن ليفربول في 2020 إلى زنيت سانت بطرسبرغ، ما زال على تواصل مستمر مع صلاح.
ورغم مغادرته، أكد المدافع الكرواتي أنه يتمنى بقاء صلاح في النادي، قائلا: "الجميع يريد له البقاء، وأنا شخصيا أريد ذلك أيضا".
وفيما يتعلق باحتمالية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي، قال لوفرين: "إذا قرر الرحيل، فلماذا لا؟ الدوري السعودي بدأ يصبح أكثر تنافسية. أعتقد أن صلاح سيكون واحدا من أكبر النجوم هناك، وسيجذب العديد من الجماهير". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد يوم واحد من وفاتها... زوج الفنانة الشابة ينعى إبنهما: "لحقها وتركني لوحدي"
Lebanon 24
بعد يوم واحد من وفاتها... زوج الفنانة الشابة ينعى إبنهما: "لحقها وتركني لوحدي"
08:00 | 2025-02-10
10/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أناقة عصرية بتوقيع إيلي صعب... هذه تفاصيل اطلالة السيدة الاولى نعمت عون (صور)
Lebanon 24
أناقة عصرية بتوقيع إيلي صعب... هذه تفاصيل اطلالة السيدة الاولى نعمت عون (صور)
04:23 | 2025-02-10
10/02/2025 04:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف
Lebanon 24
هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف
11:46 | 2025-02-10
10/02/2025 11:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُوثّق "حادثة الحمرا"... هكذا قتل صرافٌ لصين حاولا سرقة محله
Lebanon 24
فيديو يُوثّق "حادثة الحمرا"... هكذا قتل صرافٌ لصين حاولا سرقة محله
05:34 | 2025-02-10
10/02/2025 05:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غنّى ورقص مع مجموعة من النساء.. راغب علامة يتعرّض للهجوم: "ما عندو احترام لمرتو واولاده؟"
Lebanon 24
غنّى ورقص مع مجموعة من النساء.. راغب علامة يتعرّض للهجوم: "ما عندو احترام لمرتو واولاده؟"
07:30 | 2025-02-10
10/02/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:53 | 2025-02-10
إليكم نتيجة قرعة كأس الاتحاد الإنكليزي
16:00 | 2025-02-10
ليلارد يتألق بثماني ثلاثيات ويعيد ميلووكي إلى سكة الانتصارات
15:00 | 2025-02-10
هكذا علّقت الممثلة الإسبانية على تصريحات طليقها أشرف حكيمي
14:00 | 2025-02-10
إسبانيا والمغرب يضعان أسس التعاون الأمني لمونديال 2030
13:00 | 2025-02-10
من الملعب إلى غرف الملابس: خلاف مبابي وفينيسيوس يهدد ريال مدريد
12:00 | 2025-02-10
أنشيلوتي يوبّخ نجوم ريال مدريد
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
11/02/2025 00:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
11/02/2025 00:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
11/02/2025 00:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24