إليكم نتيجة قرعة كأس الاتحاد الإنكليزي

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أوقعت قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم التي جرى سحبها مساء اليوم الاثنين، فريق مانشستر سيتي بنادي بليموث أرجايل صاحب المفاجأة الكبرى في الدور الرابع للبطولة.وسيلتقي مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد" فريق بليموث أرجايل "المغمور" الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بفريق ليفربول من الدور الرابع للمسابقة بعد فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد.- بريستون × بيرنلي- أستون فيلا × كارديف سيتي- دونكاستر أو كريستال بالاس × ميلوول- مانشستر يونايتد × فولهام- نيوكاسل × برايتون- بورنموث × وولفرهامبتون- مانشستر سيتي × بليموث أرجايل- إكستر سيتي أو نوتنجهام فورست × إبسويتش تاون. (روسيا اليوم)