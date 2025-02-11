مفاجأة.. ليفربول يفسخ عقد صلاح والسبب "كأس العالم"

كشف موقع "قيف مي سبورت" الإنكليزي، أن ليفربول ينوي فسخ تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح مطلع شهر حزيران المقبل، وذلك لمنحه فرصة اللعب في كأس العالم للأندية مع فريقه الجديد الصيف القادم.



ودخل محمد صلاح في الأول من كانون الثاني الماضي الفترة الأخيرة من عقده مع ليفربول الإنكليزي، وبات بإمكانه التوقيع مع أي فريق جديد، إذ لم يصل إلى اتفاق مع العملاق الأحمر لإطالة مدة بقائه في ملعب "آنفيلد" لما بعد الموسم الحالي.

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وكتب الموقع: ليفربول ينوي فسخ تعاقده مع صلاح في الأول من حزيران المقبل، وذلك لمنحه فرصة اللعب مع فريقه الجديد في كأس العالم للأندية الذي يقام منتصف العام الحالي في الولايات المتحدة الأميركية، إذ تنص قوانين المسابقة على تقديم الفرق قوائمها المشاركة في البطولة بموعد أقصاه العاشر من حزيران 2025.



ويعتبر النجم المصري الذي سيبلغ 33 عاماً شهر حزيران المقبل رابع هدافي ليفربول التاريخيين بعدما سجل 237 هدفاً في 7 مواسم لعبها حتى الآن، ويفصله 6 أهداف فقط عن معادلة جوردن هودسون صاحب المركز الثالث في القائمة.