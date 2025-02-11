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رياضة

فينيسيوس يثير التوتر داخل ريال مدريد

Lebanon 24
11-02-2025 | 09:00
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أفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، بأن البرازيلي فينيسيوس يتعرض لانتقادات متزايدة من قبل زملائه في ريال مدريد بسبب بعض تصرفاته التي لم يعد الفريق مستعدا لسماع أعذار بشأنها.
 
وأشار "الشيرنجيتو" إلى أن الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم فريق ريال مدريد انتقد زميله فينيسيوس أمام نادي إسبانيول بسبب أنانيته الزائدة، وبعدها بأربعة أيام أمام فريق ليغانيس.

كما وبخ النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش علانية زميله البرازيلي بسبب تقصيره في المهام الدفاعية، إضافة إلى أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الملكي غير راض عن تحركات فينيسيوس في عمق الهجوم بشكل متكرر. 

وقال البرنامج الإسباني: "أدرك فينيسيوس أن مبابي يسجل العديد من الأهداف من هناك (مركز رأس الحربة)، وهو يريد أن يسجل أيضا لذا ذهب للعب في أماكن تواجد زميله الفرنسي".

وخلال فترة الاستراحة في "الديربي" أمام أتلتيكو مدريد، طلب عدة زملاء من فينيسيوس تحسين أسلوب لعبه. (روسيا اليوم)
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