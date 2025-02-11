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رياضة

روبياليس للمحكمة عن "القبلة": سألتها أولاً.. وهيرموسو تنفي

Lebanon 24
11-02-2025 | 11:00
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أكد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق أمام المحكمة يوم الثلاثاء إنه سأل لاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو عما إذا كان يمكنه أن يقبلها قبل أن يفعل ذلك عقب فوز المنتخب بكأس العالم للسيدات في 2023.
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ويُتهم روبياليس (47 عاما) بالاعتداء الجنسي ثم محاولة إجبار هيرموسو على القول علنا إن القبلة على شفاهها في حفل توزيع جوائز كأس العالم 2023 في أستراليا كانت بموافقتها وبالتراضي.

ونفى الاتهامات وأصر على أن القبلة كانت بالتراضي، في حين قالت هيرموسو إنها لم تكن كذلك.

وأبلغت هيرموسو المحكمة في 3 شباط أنها شعرت "بعدم الاحترام" من "القبلة" بعد أن ساعدت إسبانيا في الفوز بكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا.
 
وقال روبياليس في شهادته أمام المحكمة نقلاً عن "فرانس برس": لقد ضغطت علي بقوة تحت إبطي، ورفعتني، وعندما نزلت سألتها إذا كان بإمكاني أن أعطيك قبلة، فقالت 'حسنًا'، هذا ما حدث.

وأضاف روبياليس خلال شهادته المرتقبة: "ما حدث لم يكن له أهمية لا بالنسبة لي ولا بالنسبة لها"، واصفًا القبلة بأنها "عمل من أعمال المودة". (العربية) 
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