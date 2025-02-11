حاسوب خارق يصدم ريال مدريد.. ماذا توقع؟

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كشفت إحدى المنصات الرقمية الكبرى في عالم كرة القدم، عن الفرق الأقرب للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25، استنادًا إلى إحصائيات حاسوب خارق كشف عن توقعات صادمة لأبرز الأندية الكبرى المرشحة للتتويج. أظهرت التوقعات أن نادي برشلونة لديه فرصة قوية للتتويج بالبطولة التي غاب عنها منذ 2015، حيث منحه الحاسوب نسبة مئوية أكبر من نادي ريال مدريد، حامل اللقب.تنطلق الليلة منافسات مرحلة الإقصائيات المؤهلة إلى دور الـ16 بعد انتهاء مرحلة الدوري، حيث سيتواجه 8 فرق اليوم في مسعى لحجز مكان في الدور القادم، من بينها ريال مدريد ومانشستر سيتي، بطل النسخة الماضية.من جهتها، قامت شركة "أوبتا" للإحصائيات الرقمية بمحاكاة مراحل خروج المغلوب في دوري الأبطال 10 آلاف مرة، لتحديد أفضل الفرص لكل فريق في التتويج. وجاء ليفربول في المركز الأول بنسبة 24.6%، يليه أرسنال بـ16.6%. برشلونة كان في المرتبة الرابعة بنسبة 9.5%. أما ريال مدريد، رغم بدايته الضعيفة، فجاء في المركز السادس بنسبة 4.4%. (winwin)