مستقبل محمد صلاح: باريس سان جيرمان والسعودية في الصورة

Advertisement

النجم المصري محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله في ليفربول، حيث ينتهي عقده مع النادي بنهاية موسم 2024-25، ولم يتم تجديده بعد. وتُظهر التقارير أن اللاعب قد يرحل عن "الريدز" في الأسابيع المقبلة، في ظل محاولات تجديد عقده التي لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.وفقًا للمصادر، فإن باريس سان جيرمان الفرنسي يعد أبرز الأندية الأوروبية المهتمة بالتعاقد مع صلاح، بينما يُظهر الدوري السعودي اهتمامًا كبيرًا أيضًا. يذكر أن صلاح لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن انتقاله، لكنه يعتبر باريس سان جيرمان خيارًا ثانيًا في حال فشلت مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول.أشار بعض المراقبين إلى أن صلاح لا يزال يتطلع إلى الفوز بالكرة الذهبية قبل التفكير في الانتقال إلى الخارج، حيث قد يؤثر انتقاله إلى الدوري السعودي أو الأميركي على فرصه في الفوز بالجوائز العالمية. (winwin)