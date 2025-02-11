10
o
بيروت
12
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-5
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مستقبل محمد صلاح: باريس سان جيرمان والسعودية في الصورة
Lebanon 24
11-02-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
النجم المصري محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله في ليفربول، حيث ينتهي عقده مع النادي بنهاية موسم 2024-25، ولم يتم تجديده بعد. وتُظهر التقارير أن اللاعب قد يرحل عن "الريدز" في الأسابيع المقبلة، في ظل محاولات تجديد عقده التي لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.
Advertisement
وفقًا للمصادر، فإن باريس سان جيرمان الفرنسي يعد أبرز الأندية الأوروبية المهتمة بالتعاقد مع صلاح، بينما يُظهر الدوري السعودي اهتمامًا كبيرًا أيضًا. يذكر أن صلاح لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن انتقاله، لكنه يعتبر باريس سان جيرمان خيارًا ثانيًا في حال فشلت مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول.
أشار بعض المراقبين إلى أن صلاح لا يزال يتطلع إلى الفوز بالكرة الذهبية قبل التفكير في الانتقال إلى الخارج، حيث قد يؤثر انتقاله إلى الدوري السعودي أو الأميركي على فرصه في الفوز بالجوائز العالمية. (winwin)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟
Lebanon 24
إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟
11:00 | 2025-02-11
11/02/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
02:15 | 2025-02-11
11/02/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بملامح مختلفة.. هل تذكرون مقدمة اللوتو السابقة سنا نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت
Lebanon 24
بدت بملامح مختلفة.. هل تذكرون مقدمة اللوتو السابقة سنا نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت
02:49 | 2025-02-11
11/02/2025 02:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها الثاني.. كارلا حداد بجلسة تصوير جريئة شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بعد طلاقها الثاني.. كارلا حداد بجلسة تصوير جريئة شاهدوا كيف بدت (صور)
01:52 | 2025-02-11
11/02/2025 01:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
06:29 | 2025-02-11
11/02/2025 06:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:59 | 2025-02-11
ليلة الأبطال النارية.. ريال مدريد يطيح بمانشستر سيتي أمام جماهيره
14:00 | 2025-02-11
حاسوب خارق يصدم ريال مدريد.. ماذا توقع؟
12:18 | 2025-02-11
قصر فخم وسيارات وعلاقة غامضة.. هذه حياة فينيسيوس المذهلة!
11:00 | 2025-02-11
روبياليس للمحكمة عن "القبلة": سألتها أولاً.. وهيرموسو تنفي
09:00 | 2025-02-11
فينيسيوس يثير التوتر داخل ريال مدريد
06:52 | 2025-02-11
"المدرب الخارق"... مدير فني يتولى تدريب ناديين لكرة القدم
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
12/02/2025 01:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
12/02/2025 01:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
12/02/2025 01:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24