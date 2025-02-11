قصر فخم وسيارات وعلاقة غامضة.. هذه حياة فينيسيوس المذهلة!

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سلّطت صحيفة "ذا صن" الضوء على أسلوب الحياة المذهل الذي يعيش فيه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، الذي يُعد من أعلى اللاعبين دخلًا في العالم. حيث يحصل فينيسيوس البالغ من العمر 24 عامًا على راتب ضخم قدره حوالي 350,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا، ما يمنحه حياة فاخرة في العاصمة الإسبانية مدريد.وفيما يتعلق بمكان إقامته، كشف التقرير أن فينيسيوس يمتلك قصرًا في منطقة راقية من مدريد تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني. القصر يقع في لا موراليخا، وهي منطقة تُعد من أرقى الأحياء الإسبانية، وتضم العديد من اللاعبين المرموقين من فريق ريال مدريد مثل ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو. القصر يحتوي على ست غرف نوم، وست حمامات، وصالة رياضية حديثة، وغرفة سينما، بالإضافة إلى مسبح خاص وملعب تنس. كما يمتلك أيضًا ملعب كرة قدم مغطى بالعشب الاصطناعي في حديقته.أما فيما يخص سياراته، فقد ارتبط فينيسيوس بجملة من السيارات الفاخرة التي كان يستخدمها، حيث قاد سيارات أودي مثل A7 وQ8 وQ7. وفي سبتمبر الماضي، وقع ريال مدريد عقدًا مع بي إم دبليو، مما سمح لفينيسيوس بالاستفادة من سيارة بي إم دبليو i7 M70 xDrive، وهي سيارة كهربائية فاخرة يصل سعرها إلى 165,000 جنيه إسترليني.من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى هواية فينيسيوس في جمع الأحذية الرياضية، حيث يمتلك أكثر من 120 زوجًا من الأحذية المفضلة لديه مثل Nike Air Jordans، ويحتفظ بها في خزانة خاصة داخل منزله.أما في جانب الحياة الشخصية، فقد أضاءت الصحيفة أيضًا على علاقة فينيسيوس الجارية مع عارضة الأزياء البرازيلية ماريا جوليا مازالي. وبينما بدأ الأمر بتكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، عززت صور من رحلاتهم المشتركة في الصحراء هذه الشائعات. ونشرت مازالي صورة عبر منصاتها الاجتماعية تظهر فيها وهي تحمل هاتفها المحمول الذي يحمل صورة فينيسيوس على جرابه، مما جعل التكهنات تأخذ منحى جديًا حول علاقتهما.ماريا جوليا مازالي، البالغة من العمر 19 عامًا، هي عارضة أزياء ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعتبر وجهًا دعائيًا لعدة علامات تجارية كبيرة. ومع تصاعد الاهتمام من الجمهور، يبقى الجميع في انتظار تأكيد أو نفي هذه العلاقة من الطرفين. (ارم نيوز)