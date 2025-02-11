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رياضة

ريال مدريد يزيد آلام مانشستر سيتي الأوروبية بهدف قاتل

Lebanon 24
11-02-2025 | 23:59
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كسر ريال مدريد الإسباني عقدة ملعب مانشستر سيتي، بفوز مثير على الفريق الإنكليزي في معقله بنتيجة 3-2 في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.


ولم يحافظ مانشستر سيتي على تقدمه مرتين في النتيجة، بهدفين للنجم النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقتين 19 و80 من ركلة جزاء.
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ونجح الريال في إدراك التعادل مرتين بهدفين لكيليان مبابي وإبراهيم دياز في الدقيقتين 60 و86.

ثم سجل النجم الإنكليزي جود بلينغهام هدف الفوز في توقيت قاتل بالدقيقة 92، ليحقق الفريق الإسباني أول فوز على بطل إنكلترا في ملعبه.

ويعزز هذا الفوز من فرص ريال مدريد في التأهل لدور الـ16 قبل مباراة الإياب، التي ستجمع الفريقين بعد أسبوع على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

ويتأهل الفائز لمواجهة باير ليفركوزن الألماني أو أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16.
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