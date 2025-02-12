نتائج مباريات اليوم الأول في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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شهدت الملاعب الأوروبية مساء الثلاثاء، إقامة 4 مباريات في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن نتائج مثيرة أبرزها فوز ريال مدريد على مضيفه مانشستر سيتي.وتمكن ريال مدريد من قلب تأخره مرتين إلى فوز على مانشستر سيتي في عقر داره (3-2) في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد".وفي ما يلي نتائج مباريات يوم الثلاثاء، ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أرووبا لكرة القدم "للتشامبيونز ليغ":ستاد بريست (فرنسا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (0-3)سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – (0-3)مانشستر سيتي (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (2-3)يوفنتوس (إيطاليا) - آيندهوفن (هولندا) – (2-1).