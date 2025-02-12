لماذا رفض ليفربول عرضين من النصر لضم نونيز؟

كشفت تقارير صحفية عن رفض إدارة نادي ليفربول الإنكليزي عرضين من إدارة نادي النصر السعودي، للتعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأوضح الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، أن نادي النصر كان قريبا للغاية من جلب نونيز في كانون الثاني الماضي.



وأشار إلى أن الصفقة كانت على وشك الإنتهاء، وليس مجرد استفسار فقط من قبل إدارة نادي النصر، لضم اللاعب، لتدعيم صفوف الفريق، خلال الموسم الكروي الجاري.

Advertisement

وأكد أن النصر قدم عرضين، كان العرض الثاني بقيمة 75 مليون يورو مع وجود إضافات وحوافز، لكن نادي ليفربول رفض بيع المهاجم، بحجة عدم قدرتهم على جلب بديل في الانتقالات الشتوية.



وشدد على أن نادي ليفربول كان يعتقد بأنه لا يوجد خيارات متاحة في السوق والفريق ينافس على موسم تاريخي، لذلك كان من الصعب جلب بديل في وقت ضيق جدا.



وألمح إلى أن نادي النصر بعدها توجه لجلب المهاجم دوران من أستون فيلا، كما حدث بنفس المبلغ تقريبا، مشيرا إلى أن سبب رفض ليفربول هو عدم وجود بديل وليس العرض المالي. (روسيا اليوم)