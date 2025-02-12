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رياضة
بسبب صلاح.. امرأة ترمي الورقة والقلم أمام ليفربول
Lebanon 24
12-02-2025
|
10:32
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نصحت إيني ألوكو لاعبة كرة القدم والمديرة الرياضية الحالية لنادي أنجل سيتي الأميركي، ليفربول الإنكليزي بإبقاء محمد صلاح في صفوف الفريق حتى وإن طلب 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً لأن ذلك يعني أن النادي الأحمر سيوفر أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني في الأعوام الثلاثة القادمة.
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ولا يعرف مستقبل النجم المصري مع ليفربول حتى الآن مع دخوله الفترة الحرة من عقده مع النادي إذ بات بإمكانه التوقيع مع أي فريق الآن بشكل مجاني، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أن النجم المصري يطلب 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً للاستمرار مع النادي بدلاً من 350 ألفاً التي يتقاضاها حالياً.
وكتبت البريطانية من أصول نيجيرية إيني ألوكو والتي كانت لاعبة كرة قدم وتعمل مديرة رياضية حالياً عبر حسابها على "لينكد إن": سأقوم بتحليل مالي لما يعنيه أن يطلب محمد صلاح 500 ألف جنيه أسترليني، يعني ذلك 26 مليوناً سنوياً، وإن كان يطلب التوقيع على 3 أعوام، هذا يعني أن ليفربول سيدفع له 78 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة المذكورة.
وواصلت: يبدو المبلغ كبيراً، صحيح؟ لا على الإطلاق. لأن ليفربول سيدفع 150 مليوناً مقابل تعويض محمد صلاح بلاعب آخر، وهذا يعني أن بقاء صلاح سيوفر 72 مليوناً في خزانة النادي.
وواصلت: ليفربول سيوقع مع شركة أديداس للملابس الرياضية، وهو يملك ثاني لاعب باع أكبر عدد من القمصان في العالم خلف ليونيل ميسي اعتباراً من عام 2021، حيث تم بيع أكثر من 800 ألف قميص يحمل اسم محمد صلاح، وهذا يعني أن هناك 68 مليون جنيه إسترليني من قمصان صلاح.
وختمت: أعتقد أن مسؤولي ليفربول يعرفون تماماً ما ذكرته. أنا لست مشجعة لليفربول، لكني أتمنى استمراره. (العربية)
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