مونزا الإيطالي يلغي إقالة أليساندرو نيستا ويعيده مدربا للفريق

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أعاد نادي مونزا، الاثنين، تعيين أسطورة الدفاع الإيطالي السابق أليساندرو نيستا مديرا فنيا للفريق بعد سبعة أسابيع فقط من رحيله عن منصبه في كانون الأول الماضي.وقال النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "أعلن نادي مونزا الإيطالي إلغاء إقالة مدربه أليساندرو نيستا، ليعود من جديد لتدريب الفريق الأول باللونين الأحمر والأبيض.. حظا سعيدا أليساندرو"وسيخلف نيستا (48 عاما) في المنصب سالفاتوري بوكيتي الذي تمت إقالته من مهامه كمدرب للفريق الأول بسبب تراجع نتائج الفريق.وكان مونزا قد استبدل نجم ميلان السابق بسالفاتوري بوكيتي، البالغ من العمر 38 عاما، والذي فاز مرة واحدة وخسر ست من أصل سبع مباريات في الدوري.ويحتل مونزا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة من 24 مباراة، حيث حقق انتصارين وسبعة تعادلات وخسر 15 مباراة. (الاناضول)