الكونغو الديمقراطية تحث "فورمولا 1" على عدم إجراء سباقات في رواندا

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حثت جمهورية الكونغو الديمقراطية بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات على إنهاء المحادثات مع رواندا بشأن استضافة السباق، قائلة إن الرياضة المملوكة لشركة «ليبرتي ميديا» تخاطر بتشويه علامتها التجارية «بعلاقة ملطخة بالدماء».وأدت المعارك بين الجيش ومتمردي حركة «23 أذار» المدعومة من رواندا في شرق الكونغو إلى مقتل الآلاف منذ أوائل عام 2022 ونزوح أكثر من مليون شخص.وأرسلت وزيرة الخارجية، تيريز كايكوامبا فاغنر، التي دعت أندية آرسنال وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان لإنهاء اتفاقيات رعاية مع رواندا، رسالة إلى «فورمولا 1»، أمس الثلاثاء.وفي الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي، ستيفانو دومينيكالي، المقيم في لندن، أعربت عن «قلقها العميق» بشأن التشاور بين «فورمولا 1» ورواندا.وكتبت الوزيرة: «بينما أشيد برغبة (فورمولا 1) في استضافة أفريقيا لسباق في الجائزة الكبرى، فإنني أتساءل عما إذا كانت رواندا ستكون الخيار الأفضل لتمثيل قارتنا وأحثكم على إنهاء المفاوضات واستبعاد رواندا بوصفها مضيفاً محتملاً».وأضافت: «هل تريد (فورمولا 1) حقا تشويه سمعتها من خلال ارتباطها الملطخ بالدماء برواندا؟ هل هذه حقاً هي أفضل دولة لتمثيل أفريقيا في رياضة السيارات العالمية؟».واتهمت الكونغو والأمم المتحدة وبعض الدول الغربية رواندا بدعم حركة «23 مارس» بالقوات والأسلحة.وتصر رواندا على أنها اتخذت مواقف دفاعية في الغالب لحماية حدودها ومواطنيها.وقالت «فورمولا 1» إنها تراقب التطورات عن كثب.وقال المتحدث باسم البطولة: «تلقينا طلبات من مواقع متعددة حول العالم ترغب في استضافة سباق فورمولا 1 في المستقبل».وتابع: «نقوم بتقييم أي طلب محتمل بالتفصيل وأي قرارات مستقبلية ستستند إلى المعلومات الكاملة، وما يصب في مصلحة رياضتنا وقيمنا». (الشرق الأوسط)