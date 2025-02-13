ميدان سلتيك يبتسم لبايرن ميونخ

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كسب بايرن ميونيخ الألماني الأسبقية على ميدان مستضيفه سلتيك الإسكتلندي بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف مساء الأربعاء في المباراة التي جمعت الطرفين ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وعلى ملعب سلتيك بارك في غلاسكو، منح الفرنسي مايكل أوليزيه التقدّم للفريق الألماني بتسديدة جميلة في الدقيقة 45 وعزز الإنكليزي هاري كين تقدم بايرن بالهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن ينجح سلتيك في تقليص الفارق عبر الياباني دايزن مايدا في الدقيقة 79 من عمر المباراة. (بي إن سبورتس)