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رياضة

بسيناريو جنوني.. إيفرتون أوقع ليفربول في الفخ

Lebanon 24
13-02-2025 | 01:00
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أهدر ليفربول فوزًا ثمينًا، عندما تلقى هدفًا في الوقت القاتل، أمام جاره ومضيفه إيفرتون، ليخرج ديربي الميرسيسايد على ملعب غوديسون بارك، بالتعادل (2-2)، علمًا بأن المباراة مؤجلة من الجولة 15 بالبريميرليغ.
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وسجل هدفي ليفربول كل من أليكسيس ماك أليستر (16) ومحمد صلاح (73)، فيما أحرز بيتو (11) وجيمس تاركوفسكي (90+8) هدفي إيفرتون.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 57 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر. (كووورة)

 
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