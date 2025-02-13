بشأن وضع "الكحول" في مونديال 2034.. هذا ما قررته السعودية

Advertisement

أكد سفير المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة إن المشروبات الكحولية ستكون ممنوعة خلال استضافة بلاده لكأس العالم لكرة القدم في عام 2034.وقال الأمير خالد بن بندر آل سعود إن الكحول لن يُباع في أي مكان خلال البطولة، بما في ذلك الفنادق.وأضاف: "في الوقت الحالي، لا نسمح بالكحول".وتابع "بإمكان الجماهير أن تفرح وتستمتع من دون الكحول، إنه ليس ضروريا بنسبة 100%، وإذا كان أحد يريد الشرب بعد مغادرته فمرحبا به، ولكن في الوقت الحالي، لا يسمح بشرب الكحوليات".وبسؤاله عن السماح للجماهير بشرب الكحوليات بعد المباريات بعد العودة إلى فنادق إقامتهم مثلما كان الحال في مونديال قطر 2022، أجاب السفير السعودي "لا، لا يوجد كحول على الإطلاق".وتابع "ستكون الأمور جافة مثل طقس بلادنا، لكل فرد ثقافته الخاصة، ونحن سعداء باستضافة الناس ضمن حدود ثقافتنا، ولكن لا نغير ثقافتنا من أجل شخص آخر".واختتم تصريحاته "كأس العالم ليس حدثا سعوديا بل حدثا عالميا، ونرحب بكل من يريد حضوره". (الحرة)