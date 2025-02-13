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رياضة

قبلة روبياليس تدخله السجن

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:11
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طلبت النيابة العامة الإسبانية عقوبة السجن لمدة عامين ونصف للرئيس السابق للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بجنحة تقبيله اللاعبة جينيفر هيرموسو.

وأصدرت نائبة المدعي العام في المحكمة الوطنية، مارتا دورانتيث، استنتاجاتها النهائية في المرحلة الأخيرة من المحاكمة التي وضعت روبياليس وثلاثة من المسؤولين السابقين بالاتحاد في قفص الاتهام لإكراه اللاعبة على القول إن القبلة كانت بالتراضي.
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وبالنسبة للمدرب السابق لمنتخب السيدات خورخي فيلدا، والمدير السابق لمنتخب الرجال ألبرت لوكي، ورئيس التسويق السابق للاتحاد روبين ريبيرا، تم الإبقاء على طلب الحكم بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهمة جريمة الإكراه.

وخلال احتفالات تتويج المنتخب الإسباني بعد الفوز بلقب كأس العالم للسيدات 2023، قام روبياليس بتقبيل هيرموسو على فمها، وهو ما أثار موجة غضب واسعة واتهامات بالتحرش الجنسي، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الواقعة محل تحقيق قضائي مكثف. (روسيا اليوم)


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