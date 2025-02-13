جماهير بايرن ميونخ تهاجم إدارة ناديها.. ما السبب؟

استغلت جماهير بايرن ميونخ الجدل الذي أثير مؤخرا حول ألوان قميص الفريق لتوجيه انتقاد لاذع إلى إدارة النادي، خلال مباراة سيلتك الإسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.



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لحل هذه المشكلة، اضطر بايرن ميونخ لارتداء القميص البديل خلال مباراة سيلتك، على الرغم من أن ألوان القميص الأساسي لا تتعارض مع زي الفريق الخصم.



وفي خطوة تعبر عن استيائهم، رفعت جماهير بايرن ميونخ لافتة خلال المباراة هاجمت فيها إدارة النادي بسبب ما وصفوه بتغيير هوية القميص التقليدية وعدم التزام الفريق بارتداء الألوان المعتادة هذا الموسم. ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اعتماد قميص بايرن ميونخ الأساسي للموسم الجديد 2024-2025، بسبب عدم وجود تباين كاف بين الأرقام والحروف الداكنة، مما يجعله غير متوافق مع معايير الرؤية المطلوبة.لحل هذه المشكلة، اضطر بايرن ميونخ لارتداء القميص البديل خلال مباراة سيلتك، على الرغم من أن ألوان القميص الأساسي لا تتعارض مع زي الفريق الخصم.وفي خطوة تعبر عن استيائهم، رفعت جماهير بايرن ميونخ لافتة خلال المباراة هاجمت فيها إدارة النادي بسبب ما وصفوه بتغيير هوية القميص التقليدية وعدم التزام الفريق بارتداء الألوان المعتادة هذا الموسم.

وكتب المشجعون على اللافتة: "سلوك إدارة بايرن ميونخ يشبه قمصانهم: غير معترف به"، وأضافوا: "حتى مافيا اليويفا تقول: الأحمر والأبيض هو الخيار الوحيد". (روسيا اليوم)