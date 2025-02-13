Advertisement

رياضة

هل أنتونيلا زوجة ميسي حامل؟

Lebanon 24
13-02-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1320026-638750678020085762.jpg
Doc-P-1320026-638750678020085762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترددت الشائعات حول عائلة ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو في الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما أصبحت أنتونيلا واحدة من أبرز الشخصيات الاجتماعية في ميامي بعد انتقالها مع ميسي إلى الولايات المتحدة. وقد ظهرت أنتونيلا بشكل متكرر في أوساط المشاهير، حيث شوهدت مع فيكتوريا بيكهام والكثير من الشخصيات المعروفة.
Advertisement

أنتونيلا، التي هي أم لثلاثة أبناء، كان ميسي قد تحدث في وقت سابق عن رغبتهما في إنجاب فتاة لإكمال عائلتهما، ما دفع وسائل الإعلام إلى التكهن بشأن حملها المحتمل. ورغم تكرار هذه التكهنات، حسمت أنتونيلا الجدل أخيرًا بتصريح نقلته وسائل الإعلام.

ازدادت التكهنات حول حمل أنتونيلا بعد أن نفت الصحفية نايارا فيكيو وجود أي خلاف بين ميسي وزوجته، مؤكدة أن علاقتهما جيدة جدًا وأنهما يخططان لإنجاب فتاة. هذا التصريح أثار العديد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين بدأوا يعتقدون أن أنتونيلا حامل، خاصة مع قلة ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي ونشرها لصور تخفي جسمها.

لكن أنتونيلا قررت أخيرًا وضع حد لهذه التكهنات، حيث تواصلت مع الصحفي الأرجنتيني أنخل دي بريتو، الذي كشف الحقيقة عبر منشور على منصة "إكس"، وقال: "تحدثت مع أنتونيلا وأكدت لي أن الشائعات حول حملها غير صحيحة". وأضاف مازحًا: "قالت أنتونيلا إن وسائل الإعلام تحاول جعلها حاملًا منذ ثلاث سنوات!".

وفي عام 2023، كشف ميسي في برنامج "OLGA" على إحدى منصات البث عن تفاصيل حياته الشخصية ومسيرته الكروية، حيث تحدث عن رغبته وزوجته في إنجاب طفلة أخرى. وقال ميسي: "نود أن ننجب طفلًا آخر، ولكننا لسنا في عجلة من أمرنا. لنرَ إن كانت فتاة ستأتي!". (ارم نيوز)

رياضة

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-02-13
10:08 | 2025-02-13
07:00 | 2025-02-13
04:11 | 2025-02-13
04:01 | 2025-02-13
03:35 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24