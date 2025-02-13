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رياضة
هل أنتونيلا زوجة ميسي حامل؟
Lebanon 24
13-02-2025
|
14:00
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ترددت الشائعات حول عائلة ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو في الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما أصبحت أنتونيلا واحدة من أبرز الشخصيات الاجتماعية في ميامي بعد انتقالها مع ميسي إلى الولايات المتحدة. وقد ظهرت أنتونيلا بشكل متكرر في أوساط المشاهير، حيث شوهدت مع فيكتوريا بيكهام والكثير من الشخصيات المعروفة.
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أنتونيلا، التي هي أم لثلاثة أبناء، كان ميسي قد تحدث في وقت سابق عن رغبتهما في إنجاب فتاة لإكمال عائلتهما، ما دفع وسائل الإعلام إلى التكهن بشأن حملها المحتمل. ورغم تكرار هذه التكهنات، حسمت أنتونيلا الجدل أخيرًا بتصريح نقلته وسائل الإعلام.
ازدادت التكهنات حول حمل أنتونيلا بعد أن نفت الصحفية نايارا فيكيو وجود أي خلاف بين ميسي وزوجته، مؤكدة أن علاقتهما جيدة جدًا وأنهما يخططان لإنجاب فتاة. هذا التصريح أثار العديد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين بدأوا يعتقدون أن أنتونيلا حامل، خاصة مع قلة ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي ونشرها لصور تخفي جسمها.
لكن أنتونيلا قررت أخيرًا وضع حد لهذه التكهنات، حيث تواصلت مع الصحفي الأرجنتيني أنخل دي بريتو، الذي كشف الحقيقة عبر منشور على منصة "إكس"، وقال: "تحدثت مع أنتونيلا وأكدت لي أن الشائعات حول حملها غير صحيحة". وأضاف مازحًا: "قالت أنتونيلا إن وسائل الإعلام تحاول جعلها حاملًا منذ ثلاث سنوات!".
وفي عام 2023، كشف ميسي في برنامج "OLGA" على إحدى منصات البث عن تفاصيل حياته الشخصية ومسيرته الكروية، حيث تحدث عن رغبته وزوجته في إنجاب طفلة أخرى. وقال ميسي: "نود أن ننجب طفلًا آخر، ولكننا لسنا في عجلة من أمرنا. لنرَ إن كانت فتاة ستأتي!". (ارم نيوز)
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