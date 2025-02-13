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رياضة

نادٍ عربي يعيّن سيدة "مدربة لياقة" لفريق الرجال.. من هي؟

Lebanon 24
13-02-2025 | 23:00
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أعلن نادي وايس إف سي، الناشط في دوري الدرجة الثالثة الموريتاني، عن تعاقده مع السيدة بونكو كامارا لتولي مهام الإعداد البدني لفريق الرجال، ليكون بذلك أول تعيين من نوعه في موريتانيا، حيث تُعتبر كامارا أول امرأة تتولى هذا المنصب في فريق رياضي مخصص للرجال في البلاد.
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وجاء هذا القرار التاريخي ليشكل سابقة في كرة القدم الموريتانية، حيث قال النادي في بيان رسمي: "يسر نادي وايس إف سي أن يرحب ببونكو كامارا كمدربة اللياقة البدنية الجديدة للفريق"، مشيدًا بخبراتها الواسعة في مجال الإعداد البدني.
تتمتع كامارا بخلفية مهنية متميزة، حيث عملت سابقًا مع المنتخب الوطني للسيدات في موريتانيا، كما شغلت منصب مدربة في برنامج FIFA TDS، مما أكسبها خبرة واسعة في مجال تطوير الأداء البدني سواء للاعبين أو اللاعبات.

وفي إطار تعزيز مؤهلاتها الفنية، أشار النادي إلى أن كامارا تعمل حاليًا على الحصول على رخصة BCAF، مما يعزز من كفاءتها ويضيف قيمة كبيرة للجهاز التدريبي للنادي. (ارم نيوز)
 
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