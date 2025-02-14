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رياضة
مفاجأة.. أسطورة يعود للتدريب بعد 12 عاما من الاعتزال!
Lebanon 24
14-02-2025
|
02:38
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يستعد الأسطورة الإنكليزية السير أليكس فيرغسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، للعودة إلى التدريب بشكل مؤقت بعد 12 عامًا من اعتزاله، وذلك في مباراة وداع اللاعب الإيطالي السابق جوزيبي روسي.
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فيرغسون، الذي اعتزل التدريب في 2013 بعد نحو 27 عامًا من الإشراف على مانشستر يونايتد، لم يظهر في دكة البدلاء منذ ذلك الحين، لكنه شغل منصب سفير للنادي حتى نهاية عام 2024 عندما قرر مانشستر يونايتد الاستغناء عن خدماته لتقليص التكاليف. خلال مسيرته مع "الشياطين الحمر"، قاد الفريق لتحقيق 37 بطولة، بما في ذلك 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرتين.
وفي خطوة مفاجئة، سيقوم فيرغسون بتدريب أحد الفريقين في مباراة وداع المهاجم الإيطالي جوزيبي روسي، التي ستُقام في 22 آذار المقبل على ملعب "ستاديو أرتميو فرانكي" في فلورنسا الإيطالية. روسي، الذي أعلن اعتزاله في 2023، أكد أنه سيشارك في هذه المناسبة الخاصة مع مدربه الأول في مانشستر يونايتد.
وقال روسي عن فيرغسون: "كان أول مدرب لي عندما انضممت إلى مانشستر يونايتد في سن السابعة عشرة. قضيت معه ثلاث سنوات فقط ولم أشارك كثيرًا، لكنه وافق فورًا على المشاركة في هذه المباراة، وهذا يعكس شخصيته الرائعة." وأضاف: "لم أحقق الكثير مع مانشستر يونايتد، لكنه كان يعاملني كما لو كنت كريستيانو رونالدو، الذي سجل ألف هدف!".
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