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رياضة
ديشامب يعلن عن موعد عودة مبابي لقيادة منتخب فرنسا
Lebanon 24
14-02-2025
|
07:58
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أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن عودة كيليان مبابي من جديد إلى صفوف فرنسا في توقف مارس المقبل.
ديشامب يعلن عن موعد عودة مبابي لقيادة منتخب فرنسا
ولم ينضم نجم ريال مدريد(26 عاما) الذي خاض 86 مباراة دولية، إلى تشكيلة فرنسا لمبارياتها في دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر ونوفمبر بعد الانتقال لريال مدريد.
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وفي تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قال ديشامب عند سؤاله عن وجود مبابي: "بالطبع سيكون هناك، لماذا لا يكون هناك؟ نعم هناك أسباب محددة لغيابه لكن سيكون موجودا إذا لم يتعرض لأي إصابة بين الآن ومارس".
وأضاف: "مبابي مرتبط جدا بالمنتخب الفرنسي حتى لو كان يمر بفترة شخصية معقدة لقد استعاد لياقته البدنية بشكل كامل ويمكنك ملاحظة ذلك في الملعب وأيضا في قوته الذهنية".
وفيما يخص غيابه عن التوقف الدولي الأخير أشار ديشامب إلى أن تأقلم مبابي مع ريال مدريد كان من بين الأسباب التي أدت إلى عدم استدعائه.
تجدر الإشارة إلى أن مبابي نجح في تسجيل 23 هدفا مع تقديم 3 تمريرات حاسمة مع ريال مدريد خلال 35 مباراة بجميع المسابقات.
يذكر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن الشهر الماضي إن ديشامب الذي يعد أكثر مدرب بقاء في منصبه في تاريخ منتخب فرنسا، لن يسعى لتجديد عقده الذي ينتهي في 2026. (روسيا اليوم)
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