Advertisement

رياضة

ديشامب يعلن عن موعد عودة مبابي لقيادة منتخب فرنسا

Lebanon 24
14-02-2025 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1320447-638751422261742164.jpeg
Doc-P-1320447-638751422261742164.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن عودة كيليان مبابي من جديد إلى صفوف فرنسا في توقف مارس المقبل.

ديشامب يعلن عن موعد عودة مبابي لقيادة منتخب فرنسا
ولم ينضم نجم ريال مدريد(26 عاما) الذي خاض 86 مباراة دولية، إلى تشكيلة فرنسا لمبارياتها في دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر ونوفمبر بعد الانتقال لريال مدريد.
Advertisement

وفي تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قال ديشامب عند سؤاله عن وجود مبابي: "بالطبع سيكون هناك، لماذا لا يكون هناك؟ نعم هناك أسباب محددة لغيابه لكن سيكون موجودا إذا لم يتعرض لأي إصابة بين الآن ومارس". 


وأضاف: "مبابي مرتبط جدا بالمنتخب الفرنسي حتى لو كان يمر بفترة شخصية معقدة لقد استعاد لياقته البدنية بشكل كامل ويمكنك ملاحظة ذلك في الملعب وأيضا في قوته الذهنية".


وفيما يخص غيابه عن التوقف الدولي الأخير أشار ديشامب إلى أن تأقلم مبابي مع ريال مدريد كان من بين الأسباب التي أدت إلى عدم استدعائه.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي نجح في تسجيل 23 هدفا مع تقديم 3 تمريرات حاسمة مع ريال مدريد خلال 35 مباراة بجميع المسابقات.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن الشهر الماضي إن ديشامب الذي يعد أكثر مدرب بقاء في منصبه في تاريخ منتخب فرنسا، لن يسعى لتجديد عقده الذي ينتهي في 2026. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-02-14
02:38 | 2025-02-14
01:05 | 2025-02-14
23:53 | 2025-02-13
23:00 | 2025-02-13
16:00 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24