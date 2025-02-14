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رياضة
بايرن ميونخ يمدد عقد مهاجمه الدولي جمال موسيالا
Lebanon 24
14-02-2025
|
13:00
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الجمعة، تمديد عقد لاعبه الدولي جمال موسيالا 4 مواسم إضافية، ما سيبقيه في ملعب "أليانز أرينا" حتى 2030، معززا مكانته أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا.
وقال النادي البافاري عبر موقعه الإلكتروني: "جمال موسيالا مدد عقده مع بايرن، حيث يمتد العقد حتى 30 حزيران 2030"، بعدما كان ينتهي صيف 2026.
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وأضاف: "انضم الدولي الألماني البالغ من العمر 21 عاما إلى النادي قادما من أكاديمية تشيلسي صيف 2019".
وانتقل موسيالا، الذي ولد في شتوتغارت، إلى إنجلترا عندما كان طفلا وقضى معظم شبابه في أكاديمية تشيلسي، وبعد ثماني سنوات هناك انضم إلى فريق بايرن تحت 17 عاما.
وشهد موسيالا تألقا كبيرا بفضل موهبته فكان أول ظهور له مع الفريق الأول في أيار 2020، وسرعان ما أصبح أصغر هداف لبايرن في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاما و363 يوما.
وخاض المهاجم 193 مباراة مع الفريق الأول لبايرن، وسجل 58 هدفا وقدم 31 تمريرة حاسمة، وفاز بالدوري الألماني أربع مرات، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.
وعلى المستوى الدولي، ظهر موسيالا مع المنتخب الألماني في 38 مباراة، وسجل سبعة أهداف وشارك في بطولة أوروبا 2020 وكأس العالم 2022 ويورو 2024، حيث احتل المركز الأول في قائمة هدافي البطولة. (الاناضول)
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