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رياضة

إصابة جديدة تشكل صداعا في رأس غوارديولا

Lebanon 24
14-02-2025 | 23:00
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أعلن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، غياب مدافعه السويسري مانويل أكانجي عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.
تعرض مانويل أكانجي لإصابة خلال مباراته أمام ضيفه ريال مدريد (2-3) يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، واضطرت غوارديولا لاستبداله بين الشوطين، والزج باللاعب الشاب ريكو لويس.
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ويواجه فريق مانشستر سيتي ضيفه نيوكاسل يونايتد مساء غد السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
قال غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة نيوكاسل يونايتد، إن مانويل أكانجي سيخضع لعملية جراحية يوم غد السبت، وسيغيب لفترة تتراوح من 8 إلى 10 أسابيع.
كما علق غوارديولا على حالة الوافد الجديد، نيكو غونزاليس، والذي تعرض بدوره لإصابة في ظهوره الأول مع الفريق، قائلا: "إنه يتحسن بشكل يومي، وسنقيم حالته في الساعات القادمة".
ويحتل فريق مانشستر سيتي "الجريح" المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 41 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على منافسه نيوكاسل يونايتد. (روسيا اليوم)
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