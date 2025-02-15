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رياضة

بعيد الحب.. هكذا احتفل رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز بالمناسبة (صور)

Lebanon 24
15-02-2025 | 03:00
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بمناسبة عيد الحب، وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، رسالة رومانسية لحبيبته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز. 

ونشر رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة له مع جورجينا، وعلق عليها الدون قائلا: "حبيبي الوحيد في عيد الحب دائما".
 
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وقامت بدورها جورجينا بنشر نفس الصورة عبر حسابها على منصة "إنستغرام" وعلقت عليها: "حبي الكبير" مع إيموجي لقلب أحمر.
 
 
يذكر أن الأسطورة رونالدو (40 عاما) ارتبط بالعلاقة العاطفية مع جورجينا (31 عاما) في عام 2016، وأنجبت له ابنتيهما "آلانا مارتينا"، في 12 تشرين الثاني 2017، وبيلا إزميرالدا من مواليد 8 نيسان 2022، وهي الابنة الثانية لكريستيانو من جورجينا أيضا، وكان لهذه الطفلة توأم ولكنها فقدته بعد الولادة.

ولدى أسطورة كرة القدم أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور، ولد يوم 17 حزيران 2010، من امرأة أميركية مجهولة الهوية، ولم يتم الإفصاح عن اسم أمه حتى الآن.

والتوأم إيفا وماتيو ولدا يوم 5 حزيران 2017، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أيضا من أم غير معروفة الهوية.(روسيا اليوم)

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