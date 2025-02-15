22 هدفاً.. صلاح يعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنكليزي

تصدر النجم المصري المتألق محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2024-2025)، بعد "يربي المرسيسايد" المؤجل ضد إيفرتون.
وسجل النجم محمد صلاح الهدف الثاني "للريدز" في شباك مضيفه إيفرتون (2-2) في لقاء "الديربي" الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي، والمؤجل بين الجارين من الجولة 15 "للبريمير ليغ" بسبب سوء الأحوال الجوية.
ورفع النجم المصري بذلك رصيده إلى 22 هدفا ليعزز تربعه على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري، موسعا الفارق إلى ثلاثة أهداف بينه وبينه مطارده المباشر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي.
إليكم ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2024-2025) بعد مباريات الجولة 24:
1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 22 هدفا
2- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 19 هدفا
3- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 17 أهدفا
3- الأسترالي كريس وود (نوتينغهام فورست) – 17 هدفا
5- الكاميروني بريان مبيومو (برنتفورد) – 14 هدفا
5- الإنكليزي كول بالمر (تشيلسي) – 14 هدفا
7- البرازيلي ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 11 أهداف
7- الهولندي جاستن كلويفرت (بورتموث) – 11 أهداف
7- الكونغولي يوان ويسا (برنتفورد) – 11 هدفا
10- الفرنسي جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 10 أهداف
10- الإنكليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 10 أهداف
12- الإنكليزي ليام ديلاب (إيبسويتش تاون) – 9 أهداف
12- الألماني كاي هافيرتز (أرسنال) – 9 أهداف
12- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 9 أهداف
12- المكسيكي راؤول خيمينيز (فولهام) – 9 أهداف
16- الكولومبي لويس دياز – (ليفربول) – 8 هدفا
16- الهولندي كودي خاكبو (ليفربول) – 8 أهداف
16- الإنكليزي جيمس ماديسون (توتنهام) – 8 أهداف
19- الكولومبي جون دوران (أستون فيلا – انتقل للنصر) – 7 أهداف
19- الإنكليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف
19- النيجيري أليكس إيوبي (فولهام) – 7 أهداف
19- الويلزي بيرنان جونسون (توتنهام هوتسبير) – 7 أهداف
19- الإنكليزي نوني مادويكي (تشيلسي) – 7 أهداف
19- الغاني أنطوان سيمينيو (بورنموث) – 7 أهداف
19- الإنكليزي دومينيك سولانكي (توتنهام) – 7 أهداف
19- النرويجي يورغن ستراند لارسن (وولفرهامبتون) – 7 أهداف
19- الإنكليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 7 أهداف
28- الإنكليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 6 أهداف
28- الإيفواري أماد ديالو (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف
28- الإنكليزي أنثوني غوردون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف
28- السويدي ديان كوليشيفسكي (توتنهام) – 6 أهداف
28- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (تشيلسي) – 6 أهداف
28- السنغالي إليمان نداي (إيفرتون) – 6 أهداف
28- الياباني كاورو ميتوما (برايتون) – 6 أهداف
28- البوركينافي دانغو واتارا (بورنموث) – 6 أهداف
28- الإنكليزي مورغان روجيرز (أستون فيلا) – 6 أهداف
28- الألماني كيفن شايد (برينتفورد) – 6 أهداف
28- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام) – 6 لأهداف
28- الإنكليزي داني ويلبياك (برايتون) – 6 أهداف. (روسيا اليوم)