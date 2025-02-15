22 هدفاً.. صلاح يعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنكليزي

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تصدر النجم المصري المتألق محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2024-2025)، بعد "يربي المرسيسايد" المؤجل ضد إيفرتون.وسجل النجم محمد صلاح الهدف الثاني "للريدز" في شباك مضيفه إيفرتون (2-2) في لقاء "الديربي" الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي، والمؤجل بين الجارين من الجولة 15 "للبريمير ليغ" بسبب سوء الأحوال الجوية.ورفع النجم المصري بذلك رصيده إلى 22 هدفا ليعزز تربعه على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري، موسعا الفارق إلى ثلاثة أهداف بينه وبينه مطارده المباشر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي.إليكم ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2024-2025) بعد مباريات الجولة 24:1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 22 هدفا2- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 19 هدفا3- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 17 أهدفا3- الأسترالي كريس وود (نوتينغهام فورست) – 17 هدفا5- الكاميروني بريان مبيومو (برنتفورد) – 14 هدفا5- الإنكليزي كول بالمر (تشيلسي) – 14 هدفا7- البرازيلي ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 11 أهداف7- الهولندي جاستن كلويفرت (بورتموث) – 11 أهداف7- الكونغولي يوان ويسا (برنتفورد) – 11 هدفا10- الفرنسي جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 10 أهداف10- الإنكليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 10 أهداف12- الإنكليزي ليام ديلاب (إيبسويتش تاون) – 9 أهداف12- الألماني كاي هافيرتز (أرسنال) – 9 أهداف12- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 9 أهداف12- المكسيكي راؤول خيمينيز (فولهام) – 9 أهداف16- الكولومبي لويس دياز – (ليفربول) – 8 هدفا16- الهولندي كودي خاكبو (ليفربول) – 8 أهداف16- الإنكليزي جيمس ماديسون (توتنهام) – 8 أهداف19- الكولومبي جون دوران (أستون فيلا – انتقل للنصر) – 7 أهداف19- الإنكليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف19- النيجيري أليكس إيوبي (فولهام) – 7 أهداف19- الويلزي بيرنان جونسون (توتنهام هوتسبير) – 7 أهداف19- الإنكليزي نوني مادويكي (تشيلسي) – 7 أهداف19- الغاني أنطوان سيمينيو (بورنموث) – 7 أهداف19- الإنكليزي دومينيك سولانكي (توتنهام) – 7 أهداف19- النرويجي يورغن ستراند لارسن (وولفرهامبتون) – 7 أهداف19- الإنكليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 7 أهداف28- الإنكليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 6 أهداف28- الإيفواري أماد ديالو (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف28- الإنكليزي أنثوني غوردون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف28- السويدي ديان كوليشيفسكي (توتنهام) – 6 أهداف28- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (تشيلسي) – 6 أهداف28- السنغالي إليمان نداي (إيفرتون) – 6 أهداف28- الياباني كاورو ميتوما (برايتون) – 6 أهداف28- البوركينافي دانغو واتارا (بورنموث) – 6 أهداف28- الإنكليزي مورغان روجيرز (أستون فيلا) – 6 أهداف28- الألماني كيفن شايد (برينتفورد) – 6 أهداف28- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام) – 6 لأهداف28- الإنكليزي داني ويلبياك (برايتون) – 6 أهداف. (روسيا اليوم)