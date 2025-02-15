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رياضة
المصنف الأول عالمياً في التنس يقبل الإيقاف لمدة 3 أشهر.. ما السبب؟
Lebanon 24
15-02-2025
|
05:54
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أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) يوم السبت، إن المصنف الأول عالميا في التنس يانيك سينر قبل الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر بسبب المنشطات بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمادة محظورة العام الماضي وذلك بعد تسوية مع الوكالة.
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وقالت الوادا في بيان "سيقضي السيد سينر فترة الإيقاف من التاسع من شباط 2025 وحتى الساعة 11:59 مساء الرابع من أيار 2025"، وهو ما يجعله مؤهلا للعودة للمنافسات قبل بطولة فرنسا المفتوحة.
وتم قبول الإيضاح الذي قدمه سينر بأن كميات ضئيلة من مادة الكلوستيبول في عينة اختبار المنشطات الخاصة به كانت بسبب تدليك من مدربه الذي استخدم المادة بعد أن تعرض اللاعب لقطع بإصبعه. (العربية)
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