المصنف الأول عالمياً في التنس يقبل الإيقاف لمدة 3 أشهر.. ما السبب؟

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وقالت الوادا في بيان "سيقضي السيد سينر فترة الإيقاف من التاسع من شباط 2025 وحتى الساعة 11:59 مساء الرابع من أيار 2025"، وهو ما يجعله مؤهلا للعودة للمنافسات قبل بطولة فرنسا المفتوحة.وتم قبول الإيضاح الذي قدمه سينر بأن كميات ضئيلة من مادة الكلوستيبول في عينة اختبار المنشطات الخاصة به كانت بسبب تدليك من مدربه الذي استخدم المادة بعد أن تعرض اللاعب لقطع بإصبعه. (العربية)