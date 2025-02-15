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رياضة

في ليلة عبور نيوكاسل.. مرموش يكشف عن أنيابه

Lebanon 24
15-02-2025 | 11:59
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قاد النجم المصري عمر مرمشوش المنتقل حديثا إلى مان سيتي، يوم السبت، "السيتيزن" إلى عبور محطة نيوكاسل برباعية كان للدولي المصري نصيب الأسد "بهاتريك".

وافتتح مرموش رصيد أهدافه بقميص مانشستر سيتي خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت.
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وسجل مرموش هدفين في غضون خمس دقائق فقط، مستفيدا من تمريرتين لحارس المرمى البرازيلي إيدرسون ولاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقتين 19 و24.

وأضاف اللاعب المصري هدفا ثالثا في الدقيقة 33 بعد تمريرة من زميله البرازيلي سافينيو. (سكاي نيوز)
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