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رياضة

ضربتان موجعتان لريال مدريد

Lebanon 24
15-02-2025 | 13:45
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سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه أوساسونا (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
افتتح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي التسجيل مبكرا للفريق الملكي بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.
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لكن فريق ريال مدريد تلقى ضربة موجعة في الدقيقة 39 بطرد نجمه الإنكليزي جود بيلينغهام.

ومن ثم تعرض "الميرينغي" لضربة موجعة أخرى في الدقيقة 58 بتلقي شباكه هدف التعادل سجله المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير من ركلة جزاء.

واكتفى فريق ريال مدريد بعد هذا التعادل بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 51 نقطة، وبات مهددا بفقدان صدارة جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، حيث تفصله نقطتان فقط عن وصيفه وجاره أتلتيكو مدريد.

بينما رفع فريق أوساسونا رصيده إلى 32 نقطة ويشغل المركز السابع على سلم الترتيب بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.
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