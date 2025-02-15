هل أهان بيلينغهام حكم مباراة أوساسونا؟

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كشف الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، عن حقيقة إهانة الحكم مونويرا مونتيرو الذي أدار مباراة الميرنجي وأوساسونا.وطرد الحكم بيلينغهام في مشهد مفاجئ بحلول الدقيقة 39 ببطاقة حمراء مباشرة، فأكمل ريال مدريد المباراة ب10 لاعبين، وانتهى اللقاء 1-1، ليفقد النقطة السابعة على التوالي.وتدخل لوكا مودريتش قائد ريال مدريد ليستفسر من الحكم عن سبب الطرد فأبلغه أنه أهانه وقال له "لفظ بذيء".وقال بيلينغهام في تصريحات لقناة ريال مدريد عقب المباراة: "من الواضح أنني قلت ذلك بعد أن ابتعدت بالفعل".وأضاف: "من الصعب أن يقول إنها إهانة لأنني لم أسبه. بالتأكيد كان هناك خطأ في التواصل، والنتيجة هي أنه تركنا بلاعب أقل".وختم: "إنها ليست إهانة، لقد كنت أتحدث مع نفسي، سترون ذلك في الفيديو". (كووورة)