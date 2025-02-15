Advertisement

رياضة

هل أهان بيلينغهام حكم مباراة أوساسونا؟

Lebanon 24
15-02-2025 | 16:43
A-
A+
Doc-P-1321097-638752599598254280.png
Doc-P-1321097-638752599598254280.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، عن حقيقة إهانة الحكم مونويرا مونتيرو الذي أدار مباراة الميرنجي وأوساسونا.

وطرد الحكم بيلينغهام في مشهد مفاجئ بحلول الدقيقة 39 ببطاقة حمراء مباشرة، فأكمل ريال مدريد المباراة ب10 لاعبين، وانتهى اللقاء 1-1، ليفقد النقطة السابعة على التوالي.
Advertisement

وتدخل لوكا مودريتش قائد ريال مدريد ليستفسر من الحكم عن سبب الطرد فأبلغه أنه أهانه وقال له "لفظ بذيء".

وقال بيلينغهام في تصريحات لقناة ريال مدريد عقب المباراة: "من الواضح أنني قلت ذلك بعد أن ابتعدت بالفعل".

وأضاف: "من الصعب أن يقول إنها إهانة لأنني لم أسبه. بالتأكيد كان هناك خطأ في التواصل، والنتيجة هي أنه تركنا بلاعب أقل".

وختم: "إنها ليست إهانة، لقد كنت أتحدث مع نفسي، سترون ذلك في الفيديو". (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2025-02-15
16:47 | 2025-02-15
13:45 | 2025-02-15
11:59 | 2025-02-15
09:30 | 2025-02-15
05:54 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24