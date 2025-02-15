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رياضة

إصابة هالاند.. هل يلحق بمباراة ريال مدريد في دوري الأبطال؟

Lebanon 24
15-02-2025 | 23:00
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تعرّض النرويجي إيرلينغ هالاند إلى إصابة في مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل السبت بالدوري الإنكليزي، قبل أيام قليلة من المباراة المصيرية ضد ريال مديد في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.
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وفي الدقائق الأخيرة أمام نيوكاسل، تعرّض هالاند إلى إصابة في الركبة، ما أجبر المدرب بيب غوارديولا على إقصائه من الملعب في تبديل اضطراري لصالح زميله البرتغالي ماتيوس نونيز في الدقيقة 88.

لقد تركت إصابة اللاعب المدرب غوارديولا وزملاءه في ذعر شديد، قبل أيام من مباراة ريال مدريد المصيرية في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تقام الأربعاء في ملعب "سانتياغو برنابيو".

هل يلعب هالاند أمام ريال مدريد بالأبطال؟
لا تبدو إصابة المهاجم الإسكندنافي خطيرة، وحسب مقطع فيديو نشره صحفي منصة (The Athletic) سام لي، فإن إيرلينغ سار على قدمه بصورة طبيعية بعد اللقاء بدون أن يعرج أو يتباطأ في مشيته.

المدرب غوارديولا قال للصحافة: "لم نتلقَ أخبارًا سيئة من الأطباء، عندما سقط أصبنا جميعًا بالذعر، لكنه نهض وسار وأظهر ابتسامته المعهودة". في تصريح يؤكد أن اللاعب لم يتعرض لإصابة كبيرة. (winwin)
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