كريستيانو رونالدو لن يسافر مع النصر إلى إيران.. ما السبب؟

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يحل فريق النصر السعودي ضيفًا على نادي برسبوليس الإيراني مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يسافر مع بعثة الفريق إلى إيران لمواجهة برسبوليس، حيث قرر الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر استبعاده من اللقاء بسبب مخاوف من الإجهاد البدني نتيجة ضغط المباريات.كما سيفتقد النصر في هذه المباراة خدمات عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات، ومنهم عبد الله الخيبري وسلطان الغنام وأوتافيو، بعد تعرضهم لإصابات في مباراة "كلاسيكو" الأهلي.ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وقد ضمن تأهله إلى الدور المقبل.