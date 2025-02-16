حكم لقاء أوساسونا يثير سخرية أنشيلوتي

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وفقد الملكي نقطتين ليصبح مهددا بخسارة الصدارة حال فاز برشلونة على فاليكانو، حيث سيتساوى الفريقان بالنقاط، والأفضلية ستذهب للبارسا. وسقط ريال مدريد في فخ التعادل (1-1)، في مباراة شهدت بطاقة صفراء لأنشيلوتي للاحتجاجات، وحمراء لجود بيلينجهام نجم الميرنجي.وفقد الملكي نقطتين ليصبح مهددا بخسارة الصدارة حال فاز برشلونة على فاليكانو، حيث سيتساوى الفريقان بالنقاط، والأفضلية ستذهب للبارسا.

وذكرت شبكة موفيستار الإسبانية، أن أنشيلوتي لم يستمتع بمباراة هادئة على مقاعد البدلاء، حيث كان غاضبا للغاية من الأداء التحكيمي لحكم الساحة مونتيرو.



وأظهرت الكاميرات غضب أنشيلوتي من الحكم، حيث بدأ بالشكوى للحكم الرابع قائلا "هناك 3 ركلات جزاء"، قبل أن ينتقل لحكم الساحة ونادى بوجود لمسة يد على لاعب أوساسونا.



وأضافت "في مواجهة الاعتراضات، اقترب مونتيرو من أنشيلوتي وقال له "عليك أن تتحدث معي باحترام"، فرد أنشيلوتي "لكن الأمر واضح، هذه ركلة جزاء واضحة"، ليشهر الحكم له البطاقة الصفراء".



وتابعت أن أنشيلوتي بدا غاضبا بشدة، لدرجة أن ابنه ومساعده دافيدي طلب منه الهدوء والجلوس، واستجاب الأب وهو يقول "ما هذا الهراء!"، بينما حاول البرازيلي رودريجو أيضا تهدئة المدرب.



وختمت بأن "كارلو" وضع يديه على وجهه وتحول من الغضب إلى "الضحك الساخر من شدة اليأس"، عندما أشار الحكم إلى ركلة جزاء على كامافينجا. (كووورة)

أظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، حالة غضب شديدة تحولت إلى سخرية خلال مباراة فريقه أمام أوساسونا، أمس السبت، بالجولة 24 من الدوري الإسباني.