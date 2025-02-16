أمام ولفرهامبتون.. صلاح يستهدف رقمين جديدين

يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ونظيره وولفرهامبتون على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإنكليزي.

ويسعى محمد صلاح ورفاقه لقيادة ليفربول نحو استعادة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط مستغلا في ذلك عاملي الأرض والجمهور من أجل تأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنكليزي وتوسيع الفارق مع أرسنال أقرب ملاحقيه في ظل الصراع الشرس بينهما هذا الموسم.

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كما يسعى محمد صلاح لتعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليز، حيث يتربع على العرش برصيد 22 هدفا متفوقا على النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.



وفي حال سجل محمد صلاح ضد ولفرهامبتون سيعادل رقم روني نجم منتخب إنجلترا السابق خاصة أن محمد صلاح أحرز 100 هدف في 139 لقاء بالدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب آنفيلد.



وفي حال تقديمه تمريرة حاسمة أمام وولفرهامبتون سيعادل الرقم القياسي في تاريخ مشاركاته لاعبي ليفربول لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنكليزي والذي حققه من قبل ستيف ماكمانامان بواقع 15 تمريرة حاسمة موسم 1995-1996. (روسيا اليوم)