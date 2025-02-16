فوز لبنان على قطر في سلة الدوحة الدولية الرباعية

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حقق منتخب لبنان للرجال في كرة السلة فوزه الثاني تواليا على منتخب قطر المضيف بفارق ثلاث نقاط 72 - 69، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في صالة جامعة قطر، ضمن دورة الدوحة الرباعية الدولية.وكان لبنان خسر افتتاحا امام مصر، ثم فار في المرحلة الثانية السبت على الفيلبين.