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رياضة
فوز لبنان على قطر في سلة الدوحة الدولية الرباعية
Lebanon 24
16-02-2025
|
12:20
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حقق منتخب لبنان للرجال في كرة السلة فوزه الثاني تواليا على منتخب قطر المضيف بفارق ثلاث نقاط 72 - 69، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في صالة جامعة قطر، ضمن دورة الدوحة الرباعية الدولية.
وكان لبنان خسر افتتاحا امام مصر، ثم فار في المرحلة الثانية السبت على الفيلبين.
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