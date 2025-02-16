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رياضة
مفاجأة.. الأهلي المصري يكشف سبب فشل صفقة موسى التعمري
Lebanon 24
16-02-2025
|
16:32
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فجر المدير الرياضي لنادي الأهلي المصري لكرة القدم، محمد رمضان، مفاجأة بشأن فشل صفقة التعاقد مع اللاعب الدولي الأردني موسى التعمري خلال فرتة الانتقالات الشتوية 2025.
وقال محمد رمضان عبر قناة "MBC MASR 2" إن نادي الأهلي تفاوض بالفعل لضم موسى التعمري حتى آخر لحظة في الانتقالات الشتوية بالتواصل مع اللاعب وفريقه مونبلييه الفرنسي.
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وأضاف: "موسى رحب في البداية بالرحيل للأهلي، ثم فوجئنا بتغيير موقفه وهو ما أفسد المفاوضات، ورحل اللاعب في النهاية إلى رين الفرنسي".
وأبرم نادي الأهلي 4 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية بضم المغربي أشرف بن شرقي وأحمد رضا ومصطفى العش والسلوفيني نيجك غراديشار.
كما أكد محمد رمضان أن فريق الأهلي حاول حسم صفقة السويسري ديريك كوتيسا نجم فريق سيرفيت، موضحا أن المفاوضات لم تنجح في ظل تمسك النادي السويسري بمطالب معينة.
وأضاف: "رينيه فايلر المدير الرياضي للنادي السويسري بحث عن مصلحة ناديه في ظل تمسك الأهلي بالصفقة". (روسيا اليوم)
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