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رياضة

مدرّب "مانشستر يونايتد" يعترف: عملي صعب.. وأُعاني مشاكل كثيرة

Lebanon 24
16-02-2025 | 17:56
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أكد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أنه "يعاني من مشاكل عديدة"، موضحاً أنه "لا يشعر بالقلق على نفسه وذلك بعد خسارة جديدة لفريقه".
وقال: "أشعر بالقلق على النادي والفريق واللاعبين. أكره الخسارة، إنها أسوأ شعور، ولا أفكر في أي شيء آخر".
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وأضاف: "عملي صعب للغاية، ولكن أنا مستمر وسأواصل عملي بنفس الطريقة وسأحاول تحقيق الفوز مرة أخرى".
واختتم أموريم تصريحاته قائلاً: "أتفهّم موقفي وأدرك طبيعة عملي، أنا أريد فقط الفوز بالمباريات".
 
وخسر مانشستر يونايتد أمام توتنهام بهدف دون ردّ، مساء اليوم الأحد، ليتراجع الفريق للمركز 15 في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعدما تلقى أموريم الخسارة التاسعة له منذ توليه المسؤولية في تتشرين الثاني الماضي.
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