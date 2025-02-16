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رياضة

مباريات توتنهام ممنوعة في كوريا الشمالية.. بأمر من الزعيم

Lebanon 24
16-02-2025 | 23:15
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حظر الزعيم كيم جونغ أون عرض ومشاهدة مباريات نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي في كوريا الشمالية.


وذكر تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن قرار كيم جونغ أون بحظر عرض مباريات توتنهام هوتسبير، جاء بسبب تواجد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بين لاعبيه.
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وحسبما نقل موقع "فوكس سبورت" عن "ذا صن"، فإن قرار الزعيم كيم شمل أيضا جميع مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز إذا كان أيا من الفريقين يضم لاعبين من كوريا الجنوبية.

وكشف تقرير "ذا صن" أن تغطية الدوري الإنكليزي في كوريا الشمالية العام الماضي لم تشمل مباريات وولفرهامبتون واندررز بسبب وجود المهاجم الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان، أو برينتفورد الذي يضم المدافع الكوري الجنوبي كيم جي سو.
ووفق "ذا صن" فإنه يتم اختصار زمن المباريات من 90 دقيقة إلى 60 دقيقة، ويتم عرضها قبل نشرات الأخبار، وذلك بعد حوالي أربعة أشهر من لعبها.

وعرض التلفزيون الكوري الشمالي في عام 2022، مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى الدوري الألماني والإسباني والفرنسي والإيطالي.

لكن في العام التالي أي في 2023، ركز التلفزيون الكوري الشمالي على الدوري الإنكليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم.
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