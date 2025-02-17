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رياضة

عودة نيمار تكتمل.. تسجيل أول أهدافه مع سانتوس

Lebanon 24
17-02-2025 | 01:25
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سجل البرازيلي نيمار أول أهدافه مع نادي سانتوس منذ عودته إلى ناديه الأم، قادماً من الهلال السعودي. 

وافتتح لاعب نيمار التسجيل لفريقه، في المباراة التي شهدت أول انتصار لسانتوس منذ عودته أيضاً (3-1)، ضد فريق أغوا سانتا، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
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وجاء هدف نيمار من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه في الدقيقة 14.
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