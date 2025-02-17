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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن حكم المباراة المرتقبة التي ستجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم الأربعاء في إياب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وذكر "اليويفا" عبر موقعه أن الحكم الروماني إشتفان كوفاتش، سيدير مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.وأكد "اليويفا" أن الطاقم التحكيمي سيضم المساعدين الرومانيين ميهاي ماريكا، وفيرينتس تونيوجي، والحكم الرابع هوراتيو فيسنيك، فيما سيكون البولندي توماش كفياتكوفسكي مساعدا لحكم الفيديو.وسبق أن أدار كوفاتش، 39 عاما، لمانشستر سيتي ثلاث مباريات انتهت جميعها بفوز السيتي، فيما أدار للريال ثلاث مباريات أيضا، خسر النادي الملكي في واحدة منها على ملعب السيتي، وفاز في اثنتين.