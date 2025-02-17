سقوط مروع أودى بحياة فارس.. وعائلته تنوي التبرع بأعضائه

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أعلنت هيئة تنظيم سباقات الخيل الأيرلندية عن وفاة الفارس مايكل أوسوليفان بعد عشرة أيام من إصابته، إثر سقوطه في حلبة ثورليس لسباقات الخيل في أيرلندا.وكان أوسوليفان (24 عامًا) قد سقط مع حصانه "وي تشارلي" بالإضافة إلى ثلاثة أحصنة أخرى عند الحاجز الأخير خلال سباق أقيم في 6 شباط.وتلقى أوسوليفان العلاج الأولي في الحلبة قبل نقله جواً إلى المستشفى حيث تم وضعه تحت المراقبة في العناية المركزة، لكنه فارق الحياة قبل خمسة أيام فقط من عيد ميلاده الخامس والعشرين.وفي بيان لها، قالت جينيفر بيو، كبيرة الأطباء في الهيئة: "توفي مايكل للأسف في الساعات الأولى من صباح الأحد، محاطاً بعائلته المحبة في مستشفى جامعة كورك. حظيت بشرف التعرف على مايكل من خلال مسيرته المهنية، وكان تفانيه وتواضعه وطبيعته اللطيفة دائماً سبباً في أن يجعل التعامل معه أمراً ممتعاً. طلبت عائلة أوسوليفان الخصوصية في هذا الوقت العصيب، وقد اتخذت العائلة قرار التبرع بأعضائه في هذا الوقت الصعب للغاية".حقق أوسوليفان أكبر إنجازاته في السباقات عندما فاز في مهرجان شيلتنهام قبل عامين، حيث سجل انتصارين على صهوة "مارين ناشيونال" و"جازي ماتي". (روسيا اليوم)