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رياضة

ميسي لا يريد اللعب.. لسبب غريب ما هو؟

Lebanon 24
17-02-2025 | 16:00
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يبدو أن ليونيل ميسي لن يشارك في مواجهة إنتر ميامي أمام سبورتينغ كانساس سيتي في دوري أبطال الكونكاكاف بسبب الطقس البارد القارس، حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى -24 درجة مئوية.

ويستعد إنتر ميامي لملاقاة سبورتينغ كانساس في افتتاح بطولة دوري أبطال الكونكاكاف، مساء الثلاثاء.
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وكان ميسي، الذي انضم إلى ميامي في تموز 2023 في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان، قد سجل 33 هدفًا في 39 مباراة مع الفريق الأميركي.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات قد يتجنب اللعب في هذه الظروف القاسية، حيث أكدت صحيفة "ذا صن" أن ميسي "ليس متحمسًا للعب في هذا البرد القارس". وأضافت الصحيفة: "لم يُحسم بعد ما إذا كان سيشارك أم لا".

وإذا تحققت التوقعات الجوية، فسيكون هذا اللقاء هو الأبرد في تاريخ كرة القدم على الأراضي الأميركية، متجاوزًا مواجهة كولورادو رابيدز وبورتلاند تمبرز في عام 2019، والتي أُقيمت في درجة حرارة بلغت -7 مئوية.

إلى جانب انخفاض درجات الحرارة، يُتوقع تساقط ما بين 9 إلى 11 إنشًا من الثلوج يوم الثلاثاء في كانساس سيتي، ما يثير احتمال تأجيل المباراة إذا تسببت العاصفة الثلجية في مخاطر إضافية.

وأكدت صحيفة "ميامي هيرالد" أن مسؤولي الكونكاكاف يراقبون الوضع عن كثب، حيث يتم التنسيق مع الناديين لاتخاذ قرار بشأن إقامة المباراة في موعدها أو تأجيلها.

من جانبه، صرّح رئيس سبورتينغ كانساس سيتي، جيك ريد، قائلاً: "البرد ليس المشكلة، علينا رؤية تأثير الثلوج. سنكون مستعدين، لكن قلقنا الأساسي هو سلامة الجماهير وقدرتهم على الوصول والمغادرة بأمان".

وأضاف: "الجو سيكون قارس البرودة؛ لذا على الجميع أن يستعدوا جيدًا، ارتدوا المعاطف، أحضروا البطانيات والقبعات، ولا ينبغي أن يتفاجأ أحد بمدى البرودة". (ارم نيوز)
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