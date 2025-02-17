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رياضة

أنس جابر تودع بطولة دبي للتنس مبكرا

Lebanon 24
17-02-2025 | 23:00
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ودعت التونسية أنس جابر منافسات بطولة دبي للتنس، التي تُعتبر من فئة الألف نقطة، بعدما خسرت في الدور الأول أمام الأميركية بيتون ستيرنز مساء اليوم الاثنين.

واجهت أنس جابر، المصنفة 32 عالمياً، صعوبة كبيرة أمام ستيرنز، المصنفة 47 عالمياً، حيث خسرت المباراة بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-7 و4-6.
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استمر اللقاء لمدة ساعة و56 دقيقة، وظهر مستوى تنافسي قوي من كلا اللاعبتين.

وفي الدور الثاني، ستواجه ستيرنز الصينية كينغ جينغ تشن، المصنفة السابعة في البطولة.

وكانت أنس جابر قد شهدت تراجعاً في مستواها مؤخراً بسبب الإصابات المتكررة التي أبعدتها عن الملاعب لفترات طويلة. كما خرجت الأسبوع الماضي من ربع نهائي بطولة قطر بعد خسارتها أمام اللاتفية إيلينا أوستابنكو، المصنفة 37 عالمياً، بنتيجة 2-6 و2-6. (روسيا اليوم)
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