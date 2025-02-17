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رياضة
برشلونة يهزم رايو فايكانو وينتزع صدارة "الليغا" من الريال
Lebanon 24
17-02-2025
|
18:21
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قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، فريقه للفوز على ضيفه رايو فايكانو 1- صفر، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث.
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وحقّق برشلونة فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، بعدما تغلّب على بلنسية بسباعية ومن بعده ألافيس بهدف نظيف، ثم حقق فوزاً كبيراً آخر على حساب إشبيلية برباعية في الجولة الماضية.
وسيلعب برشلونة في الجولة المقبلة مع مضيفه لاس بالماس، حيث يهدف للثأر منه بعدما فاز عليه الأخير على ملعبه ووسط جماهيره 1-2 في الدور الأول.
وجاءت الهزيمة أمام برشلونة لتنهي سلسلة من النتائج الإيجابية لرايو فايكانو، حيث حقق الفريق الفوز في أربع مباريات وتعادل في واحدة في آخر خمس مباريات له بالمسابقة.
وتجمّد رصيد رايو فايكانو عند 35 نقطة في المركز السادس.
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