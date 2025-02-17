Advertisement

رياضة

برشلونة يهزم رايو فايكانو وينتزع صدارة "الليغا" من الريال

Lebanon 24
17-02-2025 | 18:21
A-
A+
Doc-P-1322030-638754386964810447.jpg
Doc-P-1322030-638754386964810447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، فريقه للفوز على ضيفه رايو فايكانو 1- صفر، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث.
Advertisement
وحقّق برشلونة فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، بعدما تغلّب على بلنسية بسباعية ومن بعده ألافيس بهدف نظيف، ثم حقق فوزاً كبيراً آخر على حساب إشبيلية برباعية في الجولة الماضية.

وسيلعب برشلونة في الجولة المقبلة مع مضيفه لاس بالماس، حيث يهدف للثأر منه بعدما فاز عليه الأخير على ملعبه ووسط جماهيره 1-2 في الدور الأول.

وجاءت الهزيمة أمام برشلونة لتنهي سلسلة من النتائج الإيجابية لرايو فايكانو، حيث حقق الفريق الفوز في أربع مباريات وتعادل في واحدة في آخر خمس مباريات له بالمسابقة.

وتجمّد رصيد رايو فايكانو عند 35 نقطة في المركز السادس.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-02-17
14:00 | 2025-02-17
10:41 | 2025-02-17
07:12 | 2025-02-17
06:05 | 2025-02-17
04:00 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24