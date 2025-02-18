فينيسيوس يشتري نادياً في البرتغال

ذكرت تقارير إعلامية أن فينيسيوس جونيور اتجه مبكراً للاستثمار على غرار كيليان مبابي والعديد من النجوم.



أكدت صحيفة ريكورد البرتغالية أن لاعب ريال مدريد اتخذ خطوة جديدة في مسيرته ودخل عالم الاستثمار في كرة القدم، ونجح في شراء أحد أندية دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

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وأوضحت: "فينيسيوس جونيور، بالاشتراك مع مستثمرين آخرين، أكملوا الاستحواذ على أسهم فريق ألفيركا، الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية، ويحاول الصعود إلى الدرجة الأولى".

وأضافت: "ريكاردو فيسينتين، المالك السابق لفريق ألفيركا، قرر بيع حصته في النادي والتي تصل إلى 80% من الأسهم، إلى فينيسيوس ورفاقه".

وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، أو أسماء الملاك الجدد الذين يشتركون مع فينيسيوس جونيور، في قيادة الفريق البرتغالي، خلال الفترة المقبلة".