حرمان جمهور الرجاء من حضور "كلاسيكو" المغرب

ذكرت تقارير إعلامية أن "كلاسيكو" المغرب سيشهد حضور جمهور فريق واحد فقط.



قالت صحيفة المنتخب المغربية إن "المباراة التي ستجمع الجيش الملكي أمام الرجاء البيضاوي الأحد المقبل، لن تشهد حضور جماهير الفريقين".

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وأوضحت: "من المقرر أن تشهد مدرجات الملعب البلدي بالقنيطرة حضور جمهور الجيش الملكي فقط".

وأشارت إلى أنه وفقاً لدواعٍ أمنية واحترازية، ومن منظور المعاملة بالمثل ستقام قمة مباريات الدوري المغربي الأسبوع المقبل بحضور جمهور فريق واحد فقط هو صاحب الأرض.

وأكدت أن مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا شهدت حضور جمهور الرجاء فقط في اللقاء الذي أقيم في الملعب الشرفي في مكناس.