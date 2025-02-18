Advertisement

رياضة

حرمان جمهور الرجاء من حضور "كلاسيكو" المغرب

Lebanon 24
18-02-2025 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1322109-638754641626823063.jpg
Doc-P-1322109-638754641626823063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت تقارير إعلامية أن "كلاسيكو" المغرب سيشهد حضور جمهور فريق واحد فقط.

قالت صحيفة المنتخب المغربية إن "المباراة التي ستجمع الجيش الملكي أمام الرجاء البيضاوي الأحد المقبل، لن تشهد حضور جماهير الفريقين".
Advertisement
وأوضحت: "من المقرر أن تشهد مدرجات الملعب البلدي بالقنيطرة حضور جمهور الجيش الملكي فقط".
وأشارت إلى أنه وفقاً لدواعٍ أمنية واحترازية، ومن منظور المعاملة بالمثل ستقام قمة مباريات الدوري المغربي الأسبوع المقبل بحضور جمهور فريق واحد فقط هو صاحب الأرض.
وأكدت أن مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا شهدت حضور جمهور الرجاء فقط في اللقاء الذي أقيم في الملعب الشرفي في مكناس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:55 | 2025-02-18
04:00 | 2025-02-18
01:19 | 2025-02-18
00:21 | 2025-02-18
23:00 | 2025-02-17
18:21 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24